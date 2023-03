Limite a 30 km/h su Braccianese, Palidoro, Settevene e Statua: parte la class action della Acdc • Terzo Binario News

Associazione Centrale per la Difesa dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini si è strutturata per avanzare un ricorso al Tar

“L’Associazione Centrale per la Difesa dei Diritti e dei Doveri dei Cittadini Non condivide l’ordinanza n°11 del 15 marzo 2023 della Città Metropolitana di Roma Capitale che istituisce il limite di velocità di Max 30 km/h nella zona Nord di Roma su alcuni tratti delle quattro Strade Provinciali Propone Ricorso al Tar ed Esposto Denuncia.

I Comuni interessati sono: Roma 14 e 15 Municipio, Fiumicino, Cerveteri, Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Canale Monterano

–BRACCIANESE dal km 0, al km 9+320, dal km 10+200 al km 20+000, dal 20+675 al km 21+400 e dal km 26+060 al km 33+330 ( fine competenza

–PALIDORO CROCICCHIE, dal km 0 al km 14+000

-STRADA PROV. 4/A SETTEVENE PALO II dal km 0 + 500 al km 14 + 300 e dal km 16+ 500 al km 17+ 746 ( fine tratto )

–STRADA PROVINCIALE 4/C STATUA dal km 0 al km 3+ 660 e dal KM 5 +400 al km 11+ 233 ( fine tratto)

L’Arteria principale è la Braccianese per un totale di Km 26,715 su km 33.300 per la messa in sicurezza della strada che collega Roma con la Provincia di Viterbo

Nell’ordinanza del 15 marzo 2023: “Verificato che allo stato attuale non sono disponibili le risorse economiche necessarie per gli interventi di manutenzione necessari per la messa in sicurezza delle strade in oggetto;”

“Considerato che le condizioni attuali delle strade pregiudicano l’incolumità per tutte le categorie di utenti anche nell’ipotesi del pieno rispetto della velocità massima consentita ed imposta di 70 km/h e 90km;”

“a decorrere dalle ore 08:00 del 21.03.2023” “La limitazione viene ordinata a tempo indeterminato e decadrà ad avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per la messa in sicurezza delle strade in oggetto.”

“Contro i trasgressori si procederà a termine di legge

“Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art 37 c.3 del Codice della strada e con le procedure di cui all’art.74 del regolamento di attuazione. dello stesso Codice.”

NELL’INTERESSE DEI CITTADINI E DELLA COMUNITÀ:

Per contrastare realmente e bloccare un atto pubblico ci vuole un ricorso al T.a.r.: ( Il ricorso al T.a.r. avviene quando il cittadino/i ritengono di essere stato/i danneggiato/i dalla Pubblica Amministrazione e intende far valere i propri diritti in Tribunale)

