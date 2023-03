Per Chiara Zaccari, Alberghiero di Ladispoli, un quarto posto al concorso "Il Piatto Verde" • Terzo Binario News

Un ottimo piazzamento per Chiara Zaccari al Concorso “Il Piatto Verde”, dedicato alla cucina circolare e giunto alla sua 28^ edizione: un quarto posto con i complimenti della giuria, che soddisfa pienamente la concorrente e i Docenti accompagnatori Filippo Gennaretti e Carmen Piccolo.

“Sono molto felice della realizzazione del piatto – ha commentato Chiara – anche perché mi sono preparata al Concorso in una sola settimana e mentre svolgevo il mio stage. Amo moltissimo la pasticceria ed è stato bellissimo partecipare a questa gara”.

“Chiara è stata bravissima anche nell’esposizione e nella descrizione della ricetta di fronte ai giurati – ha commentato il Prof. Filippo Gennaretti, Docente di Enogastronomia all’Istituto Alberghiero di Ladispoli – Si trattava di un dolce con una base di banana bread: “Consistenze in circolo”. La buccia è stata utilizzata per un infuso concepito come accompagnamento al piatto, in obbedienza al principio “zero sprechi” che caratterizza il Concorso. Il piatto, inoltre, aveva una mousse di fragole e ortica ed era bagnato da una crema inglese alla menta”.

Il Concorso di Riolo Terme (Ravenna), aperto a tutti gli studenti degli Istituti Alberghieri italiani ed europei, è basato sulla capacità di dar vita a ricette originali ispirate alla tipicità, alla creatività, alla qualità, ma anche e soprattutto alla sostenibilità.

Una filosofia perfettamente applicata dalla studentessa della III KA. Congratulazioni e appuntamento al prossimo anno!