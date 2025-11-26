Libri, Mario Desiati a Civitavecchia con "Book Faces" • Terzo Binario News

Domani alle 18.15 alla chiesa di San Giovanni si presenta “Malbianco”

La Book Faces conclude gli appuntamenti Incontro d’autore del 2025 con una presentazione di altissimo livello: lo scrittore Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, con l’ultimo romanzo “Malbianco” edito da Mondadori.

Domani, 27 novembre alle 18:15 alla Chiesa di San Giovanni Battista (Piazza Saffi) si terrà l’Incontro d’autore con Mario Desiati che dialogherà con i soci onorari di Book Faces e scrittori Gino Saladini e Anthony Caruana e Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci, istituzione per la divulgazione culturale e organizzatrice del Premio Strega.

“Malbianco”, parola da cui trae il titolo il romanzo, fa riferimento ad una malattia funginea che colpisce le piante e sottrae loro il nutrimento. Infatti, Il libro racconta la storia di un uomo quarantenne che vive a Berlino e che, spinto da svenimenti improvvisi, torna in Puglia nella casa dei suoi genitori ultraottantenni. Qui, oppresso dal senso di colpa, si dedica a indagare il passato della sua famiglia per capire l’origine del proprio malessere, riscoprendo così le vite segrete della bisnonna trovatella Addolorata e dei nonni, reduci di guerra.

“Invitiamo tutti a partecipare a quella che consideriamo senza alcun dubbio come la degna conclusione dell’anno del nostro decennale – ha affermato il Presidente Marco Salomone – Puntiamo alla promozione della cultura e della lettura, cercando di avvicinarci e avvicinare la città alle penne del panorama nazionale. Civitavecchia è una città che legge e che scrive e noi della Book Faces cerchiamo di dare il nostro contributo per promuovere sempre di più la cultura che è coesione sociale, medicina per l’anima e crescita personale e collettiva. La programmazione 2026 arriverà a breve, intanto apprezziamo l’ultimo prestigioso appuntamento che sarà alla Chiesa di San Giovanni e ringraziamo la Comunità di Sant’Egidio per l’ospitalità”.

Desiati fu ospite del gruppo di lettura del gruppo di lettura della biblioteca di Tolfa, quando andò a parlare del libro con cui vinse lo Strega 2022, “Spatriati”, nella foto del titolo con Petrocchi.