Cna, donati 200 pesci di cioccolata all’Emporio solidale Alfio Pannega e alla Pediatria del Santa Rosa • Terzo Binario News

“Un piccolo gesto per contribuire a colmare le disuguaglianze. Ormai per noi è diventata una bella tradizione nella tradizione”. Anche quest’anno, in occasione della festa di Sant’Andrea, la Cna di Viterbo e Civitavecchia ha donato quasi 200 pesci di cioccolata – fondente e al latte – all’Emporio solidale I care e al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Rosa.

I più piccoli la sera del 29 potranno mettere il piattino sul davanzale della finestra, così da trovarci la dolce sorpresa la mattina successiva. I pesci di cioccolata arrivano dalla Pasticceria Primavera (via Vico Squarano 81, Viterbo), Pasticceria Garibaldi (via Garibaldi 24, Viterbo), Pasticceria Alba (via Garbini 100, Viterbo) e Pasticceria Cioccolateria Santori (piazza Garibaldi snc, Castiglione in Teverina). A consegnarli all’emporio, stamattina, sono stati il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia Attilio Lupidi e Luca Fanelli, responsabile di Cna Agroalimentare, poi verranno portati anche all’ospedale.

“Colmare le disuguaglianze”: un concetto che sta alla base del lavoro meritorio del presidente dell’emporio, Domenico Arruzzolo, e del suo staff di volontari. Un lavoro quotidiano per rispondere a 360 gradi a una domanda crescente di famiglie in difficoltà. “L’ultima volta che ci siamo visti – dice Arruzzolo – erano 260 quelle che si rivolgevano a noi: in un anno siamo arrivati a 300. Ringraziamo la Cna per esserci vicini”. Non solo generi alimentari, l’emporio infatti fornisce supporto in vari modi anche nell’istruzione, nello sport e nella musica.

L’emporio da quest’anno è ancora più legato al territorio, porta infatti il nome di Alfio Pannega, di qui ricorre il centenario della nascita. “Siamo noi – commenta Lupidi – a ringraziarvi per il lavoro che fate quotidianamente. E siamo onorati di poter essere al vostro fianco, in questa occasione, per regalare un po’ di serenità ai bambini”.