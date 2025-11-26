Scuole allagate a Civitavecchia, chiusa un'ala della Galice, problemi allo Stendhal • Terzo Binario News

Alle ore 10.45 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Toscana 2, plesso scolastico Galice per danni d’acqua.

All’arrivo sul posto gli uomini della Bonifazi hanno trovato gli operai del comune che stavano svolgendo delle riparazioni, fermi temporaneamente a causa delle cattive condizioni meteo. Dopo un’attenta analisi visiva per l’intero istituto, i Vvf hanno deciso di interdire l’utilizzo e il passaggio di un’intera ala del plesso.

Questo a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua che insistono sulla struttura. Sul posto oltre al dirigente scolastico era presente anche un funzionario dell’ufficio tecnico e manutenzione del comune. Al momento non sappiamo se il dirigente scolastico ha intenzione di chiudere l’intero edificio.

Problema simile all’Alberghiero, dove i pompieri hanno effettuato un sopralluogo. Da quanto emerge, nei prossimi giorni sono previsto degli interventi-tampone così da garantire la presenza in classe degli studenti.