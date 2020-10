Lega Santa Marinella Santa Severa: "Tidei motivi i mercati chiusi dati alla mano" - Terzo Binario News

“La grande idea di accorpare i mercati locali evidentemente non ha funzionato. È ora che chi amministra comprenda che certe scelte arbitrarie dettate da inutili personalismi non vanno più bene. Il momento storico che stiamo attraversando richiede pacatezza e lucidità.

Ci sono assembramenti? Si facciano i controlli. Non si taglia una gamba per curare il dito, a questo ci pensa già il governo nazionale sostenuto dai colleghi di partito del sindaco.

Qualcuno spieghi a chi di dovere che all’aria aperta, col rispetto delle regole, i contagi sono molto più rari di quelli in luoghi chiusi quindi si blocca il mercato non per assembramenti ma per incapacità di gestire la situazione.

Se il il sindaco invece sostiene che sia un luogo di trasmissione del virus tirasse fuori i dati dei tracciamenti. Diversamente la finisca di vessare una cittadina stanca e provata dalle norme restrittive dei dpcm e si adoperi per dare sostegno alle categorie più colpite.

Lega Santa Marinella Santa Severa