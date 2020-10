Ladispoli nel Cuore: "Grando istituisca un comitato per la salute pubblica" - Terzo Binario News

“L’esponenziale crescita dei contagi nella città di Ladispoli, preoccupa tutti i cittadini.

La nostra associazione “Ladispoli nel Cuore” ha raccolto le domande e le proposte dei Ladispolani per fronteggiare l’emergenza.

Per scongiurare ulteriori chiusure di attività, a livello locale, c’è bisogno – con urgenza – di organizzare un tavolo, tra maggioranza ed opposizione per collaborare, individuare strategie, attuare provvedimenti e invertire la tendenza dei contagi.

L’emergenza sanitaria si supera anche andando controcorrente, senza aspettare direttive politiche dall’alto e soprattutto, stringendo i tempi per agire.

Come mai, dai primi contatti allarmanti dell’ ASL di inizio settembre, non si è cercato un dialogo aperto anche con l’opposizione?

Adesso è il momento di trovare soluzioni comuni per tutelare la nostra salute, dobbiamo assolutamente farlo.

Non possiamo permetterci ulteriori chiusure.

Non possiamo attendere aiuti esterni per una situazione che, in parte, ha dimostrato irresponsabilità di alcuni cittadini.

Per combattere la pandemia che si propaga velocemente, dobbiamo “contagiare” di buon senso tutta la cittadinanza.

Un comitato per la salute pubblica, quindi, è un’azione necessaria e rispettosa di tutti”.

Ladispoli nel Cuore