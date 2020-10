English School a Montalto, l'opposizione: "Bene l'idea, male i costi" - Terzo Binario News

“Riteniamo buona l’idea di proseguire il progetto dell’ English School nella scuola primaria e per il primo anno di quella secondaria, è giusto avvicinare i nostri ragazzi alla conoscenza di una lingua fondamentale in moltissimi aspetti della nostra vita presente ma soprattutto futura.

Ma chiediamo al Vice Sindaco Luca Benni, perché diversificare il costo per le famiglie, visto che la spesa per il corso è coperta in buona parte da fondi pubblici comunali?

Il contributo richiesto alle famiglie è infatti di 50 euro per i bambini iscritti al tempo pieno che frequentano le classi dalla prima alla quinta elementare, mentre diventa di 100 euro per quelli non iscritti al tempo pieno. Così come di 100 euro è il contributo richiesto alle famiglie per i bambini iscritti alla prima media.

Quindi il costo non dipende dall’ ISEE o dalle condizioni familiari del bambino, ma raddoppia (da 50 a 100 euro) soltanto in funzione del modulo di frequentazione scolastica prescelto.

Riteniamo che il contributo debba tener conto dei diversi gradi di difficoltà che una famiglia attraversa in questi difficili tempi. Non accettiamo la motivazione che per i bambini del tempo pieno ci siano già docenti in servizio, perché i nostri ragazzi devono essere considerati tutti uguali e devono poter usufruire delle medesime opportunità di studio. Solo così si garantisce effettivamente il diritto allo studio e si perseguono i principi di un’istruzione giusta, equa e aperta a tutti.

Chiediamo, quindi, un provvedimento della Giunta Comunale che ricalcoli il contributo delle famiglie adottando i suggerimenti da noi avanzati, evitando di mettere in ulteriore difficoltà alcune famiglie che potrebbero trovarsi costrette a non far partecipare al progetto English School i loro figli. Questo non lo vogliamo e non lo possiamo permettere.

Ci vengono annunciati prossimi mutui per quasi sette milioni di euro e ci vogliono dire che non si trovano i fondi necessari per fare questo piccolo intervento ?”

I Consiglieri Comunali Sacconi E., Socciarelli E., Fedele M., Corniglia F.