Le scuole riaprono il 10 gennaio, Bruni: "Decisione fuori tempo della Regione" - Terzo Binario News

Polemico il sindaco di Manziana: “Nessuno alla Pisana tiene conto che dietro decisioni di questo tipo c’è un’organizzazione”

Come da comunicato diffuso attraverso i canali informativi della Regione Lazio, venerdì 7 gennaio le scuole presenti sul territorio comunale resteranno chiuse. La riapertura è prevista per lunedì 10 gennaio.

“Anche in questa occasione purtroppo devo notare come le decisioni in Regione vengano prese quasi fuori tempo massimo – commenta il Sindaco Bruni.

In questo marasma di cambiamenti, sia a livello nazionale che locale, sembra che nessuno alla Pisana tenga conto che dietro decisioni di questo tipo c’è un’organizzazione che lavora e cerca di adattarsi alle tante novità che tutti ben conosciamo e con cui tutti dobbiamo fare i conti.

Diffondere un’ordinanza assolutamente non frutto di un evento imprevisto quando gli uffici sono chiusi denota davvero poco rispetto sia nei confronti della famiglie e dei ragazzi ma anche e soprattutto delle istituzioni scolastiche: l’apertura del 7 gennaio era cosa nota da tempo, che senso ha avuto aspettare il pomeriggio del 5 gennaio per pubblicizzare una notizia per la quale al momento della sua diffusione non erano neanche stati pubblicati gli atti formali necessari? Spero e mi auguro che a tutti i livelli istituzionali si ritorni a fare una politica concreta non fatta di annunci a sorpresa, marketing, foto e video ad effetto ma di risposte chiare che tutti noi Concittadini meritiamo di avere. Non stiamo giocando: non è una gara a chi diffonde la notizia più eclatante nel minore tempo possibile o ottiene più mi piace ma, se proprio di gara si deve parlare, a chi è capace di essere più vicino ai propri Concittadini.”