Minasi: "Impossibile stampare un certificato dall'anagrafe on line di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Occorrendomi un certificato anagrafico sapendo che era in funzione l’anagrafe on line ho cercato sul sito del comune di Ladispoli le modalità per stamparlo.

I miei tentativi sono stati vani. Sono stato costretto a recarmi in comune dove, non ero il solo smanettone incapace a estrarre documenti, ho trovato affisso sul portone d’ingresso un foglio che riporta che la Sogei ,oramai ,dal 15 novembre opera per rilasciare certificati anagrafici on line gratuiti per i cittadini.

Non mi stupisco più che il nostro comune abbia un trend di crescita dei casi di Covid così elevato”.

https://servizionline.comunediladispoli.it/web/home

Gaetano Minasi

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.