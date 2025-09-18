Le Fiamme Oro Rugby si presentano martedì a Fiumicino • Terzo Binario News

La nuova stagione delle Fiamme Oro Rugby, Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, è entrata a tutti gli effetti nel vivo. Una famiglia, quella cremisi, che abbraccia varie fasce d’età: il minirugby, costituito dalle Prime Mete (annate 2021-2022) e dall’Under 6-8-10-12, la Juniores (Under 14-16-18) e la Prima Squadra, che partecipa alla Serie A Élite – il vertice dei campionati italiani di rugby a 15 maschile -. Quest’anno, inoltre, il Gruppo accoglie una nuova componente: la Nea Ostia Cremisi, formata dalla collaborazione tra le Fiamme e la Nea Ostia Rugby. La squadra Cadetta nasce con la finalità di offrire ai giovani, che terminano il loro percorso nel vivaio, l’opportunità di continuare a crescere e a formarsi.

Martedì 23 settembre 2025, alle ore 17:30, presso il centro commerciale di Fiumicino, The Wow Side – Shopping Centre, al primo piano alla zona 111, alle ore 17:30, si terrà la presentazione del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby. All’evento saranno presenti la dirigenza cremisi, tecnici, figure professionali e addetti ai lavori, una delegazione della Prima Squadra, una rappresentanza della Nea Ostia Cremisi e il Settore giovanile delle Fiamme. In vista dell’imminente inizio delle varie competizioni, sarà un’occasione di confronto e condivisione, in cui si potranno conoscere le attività e le iniziative promosse attivamente dalle Fiamme Oro Rugby.

Non solo sport, non solo rugby. Il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato si impegna, altresì, in progetti per il sociale, che nascono con l’obiettivo di sensibilizzare, prevenire e contrastare le problematiche e le difficoltà dei più giovani. Le Fiamme Oro, che collaborano con Istituti Scolastici, enti e associazioni varie che operano nel sociale, pongono particolare attenzione alle dinamiche della sfera giovanile e in generale alle varie situazioni di disagio presenti in alcune città italiane. Avvicinare i ragazzi allo sport, trasmettendo ad essi valori e sani principi, sono solo alcune delle prerogative della società cremisi. Ogni stagione vengono organizzati tornei e giornate educative, in cui sport, passione e divertimento si uniscono e regalano momenti preziosi ai partecipanti. ​Insomma, verrà illustrata la nostra attività e ci sarà la possibilità di interfacciarsi con i dirigenti, tecnici, addetti ai lavori per saperne di più sul mondo ovale e sui valori e sani principi del rugby che le Fiamme Oro Rugby trasmettono con passione e dedizione.