Fuggono senza pagare il conto da un locale di Ottaviano, denunciati cinque romani • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro, insieme ai militari della Compagnia, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata e 7 denunciate alla Procura della Repubblica.

Nello specifico, i militari hanno arrestato per evasione, un romano di 52 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sorpreso fuori dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione.

Poco più tardi, i Carabinieri hanno denunciato per insolvenza fraudolenta e ricettazione, cinque persone, tutte romane di età compresa tra i 22 e i 39 anni, che dopo aver consumato il pranzo presso un ristorante di via dei Gracchi, si sono allontanati senza pagare il conto di 200 euro, a bordo di un’auto a noleggio, alla quale, era stato manomesso l’impianto elettronico e il sistema di geolocalizzazione per impedire il tracciamento del veicolo.

In piazza Santa Maria delle Grazie, i militari hanno invece denunciato, per atti osceni, un cittadino bulgaro di 56 anni, senza fissa dimora, sorpreso con i pantaloni abbassati, mostrando le parti intime ai presenti, tra cui alcuni minorenni.

Infine, un cittadino senegalese di 37 anni, è stato denunciato dai Carabinieri, per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, in quanto sorpreso, in via dei Corridori, nel vendere alcune borse contraffatte, e riportanti loghi di brand famosi.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato 48 persone, controllato 16 veicoli attraverso i vari posti di controllo posti in essere, dove sono state contravvenzionate al codice della strada, 8 conducenti di veicoli.