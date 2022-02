Le app più innovative per migliorare la produttività aziendale - Terzo Binario News

Il processo di digitalizzazione di ogni azione quotidiana ha completamente rivoluzionato il modo di interagire fra le persone, che ormai si sono trasformate in utenti.



Insieme a ogni azione e processo quotidiano, anche il lavoro è entrato a tutti gli effetti nella digitalizzazione completa di ogni attività ed è per questo motivo che le app e le piattaforme sono sempre più indispensabili per organizzare riunioni, meeting e briefing, prendere appunti, scambiare materiale e per attuare il marketing digitale.



Un’azienda che vuole competere sul mercato, deve conoscere e utilizzare le app dedicate al mondo del lavoro, ecco quali sono le più innovative per migliorare la produttività.

Le app per organizzare riunioni, meeting online

In qualsiasi azienda è fondamentale una comunicazione efficace in tempistiche strette e le app per organizzare meeting e riunioni sono perfette per migliorare la produttività professionale.



Google Meet, GoTo Meeting, Zoom e Skype, consentono di essere sempre in contatto con i dipendenti, i manager, clienti e fornitori. È possibile non solo partecipare alle riunioni ma anche tenere corsi di aggiornamento e scambiare materiale come foto, video, file, grafici, documenti e così via.



Anche Google Documenti consente di effettuare tutte queste operazioni, la funzione vocale permette di prendere appunti e trascriverli direttamente dettandoli.

App per acquistare hardware

Tablet, smartphone, pc e tutti gli accessori tecnologici sono essenziali per un’azienda che vuole essere al top e migliorare la produttività, è possibile utilizzare HP spare parts Italia dove sono presenti anche consigli, valutazioni, su tutti i tipi di hardware e componenti specifici per digitalizzare ogni processo aziendale.

App per il marketing digitale

Dalle grandi e medie aziende, fino alle più piccole come il macellaio o il fruttivendolo di quartiere, chiunque utilizza il marketing digitale per avere visibilità sui social network e informare i clienti delle nuove offerte, gli ultimi arrivi, gli sconti e tutte le novità.



Tra le app di digital marketing più utili c’è sicuramente Buffer, perfetta per connettere tutti i profili aziendali come Facebook, Instagram, Tik Tok e così via, creando un marketing multicanale efficace e ordinato. Sono presenti funzioni che offrono i dati analitici degli utenti raggiunti e delle interazioni ed è un’applicazione semplice da usare.



Smartsheet è un’applicazione che consente di dirigere il team e cooperare fra i dipendenti, è possibile comunicare direttamente con gli utenti e migliorare la visibilità sui social, creando contenuti ad hoc per l’azienda di riferimento.

Le app per organizzare riunioni, meeting online.

App per organizzare il lavoro e gestire le attività

Evernote è un’applicazione che permette di gestire qualsiasi attività da smartphone e tablet, incrementando l’attività produttiva grazie alla migliore gestione dei compiti e dei lavori allo staff. È possibile inviare immagini, file video e audio, documenti e creare liste. Una funzione interessante è quella di organizzare un vero e proprio calendario delle attività.



Simple Mind e Poket, sono altre due app che consentono di migliorare l’organizzazione del lavoro, anche Todoist consente di annotare, programmare impegni settimanali, assegnare progetti e incarichi al team per facilitare queste operazioni in maniera dettagliata e trasparente.