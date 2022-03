Appartamenti in affitto a Roma: le zone residenziali più interessanti - Terzo Binario News

Dire Roma è dire bellezza, cultura, gastronomia eccellente e tanto altro.

Sarebbe superfluo tessere le lodi della città eterna, che continua a rivestire nel tempo un ruolo di spicco. Posizione dominante che si riflette anche sugli immobili, che diventano sempre più richiesti non soltanto relativamente alla compravendita ma anche alla locazione.

Roma rappresenta la città ideale per prendere casa in affitto ed il motivo è chiaro da sempre a tutti. L’elevata eterogeneità di servizi, le opportunità che aumentano a ritmo esponenziale, la vivacità culturale che da sempre caratterizza la capitale sono solo alcuni dei suoi fattori d’attrazione.

Esistono però caratteristiche da valutare prima di prendere un appartamento in affitto. Non basta infatti che un quartiere abbia tutti i servizi nelle immediate vicinanze. La sicurezza, ad esempio, è fondamentale e spinge verso alcune zone piuttosto che verso altre.

Di per sé già il cambiare casa reca con sé una serie naturale di timori, motivo per cui avere la certezza di spostarsi in una zona sicura fa da sprone. Una passeggiata in totale tranquillità ha un valore più grande di quanto a volte si pensi.

Per questo, chi è interessato ad appartamenti in affitto a Roma, potrebbe trovare giovamento da annunci immobiliari attentamente selezionati, garantiti da chi li gestisce. A tal proposito, Zappyrent offre un servizio di gestione degli affitti a tutto tondo, garantendo ai futuri inquilini una scelta in totale sicurezza, che contempla anche la tutela del deposito cauzionale.



Grazie alla possibilità di filtrare le case in affitto in base ad alcuni parametri (tipologia abitativa, prezzo, disponibilità), scegliere l’appartamento giusto è facile e veloce. Ogni annuncio è corredato dai dettagli dell’immobile con una galleria di immagini, informazioni su spese e bollette e una mappa che consente di visualizzare ciò che è presente nei dintorni. Si può anche firmare il contratto direttamente online per essere subito pronti a trasferirsi nella nuova casa.

Ma quali sono i quartieri più sicuri a Roma?

Parioli, Flaminio e Tor di Quinto rientrano tra questi.

I primi due presentano una prevalenza di palazzi condominiali, ai quali si affiancano zone costituite in prevalenza da villini eleganti di varie dimensioni.

Tor di Quinto, invece, è un’area relativamente in via di sviluppo e dunque ideale per chi pensa di stare a Roma a lungo.



Axa e Casal Palocco, così come tutte le zone nelle vicinanze, sono ideali per chi vuole vivere lontano dal caos, senza però rinunciare a nessun tipo di servizio (trasporti, scuole primarie e secondarie, ecc…).

Una menzione a parte va sempre fatta per il Centro Storico, da sempre nucleo attrattivo per eccellenza.

Trastevere, Garbatella, Monteverde Vecchia e Santa Croce in Gerusalemme sono tutte vicine al centro antico della città, distinguendosi per una interessante combinazione di tradizione e modernità.