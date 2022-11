Lavori idrici giovedì a Civitavecchia in zona nord, disagi fra le 7,30 e le 21 • Terzo Binario News

Sono stati programmati lavori di manutenzione straordinaria alle condotte idriche del Consorzio Medio Tirreno per la giornata di giovedì 24 novembre.

A causa dell’interruzione di fornitura idrica al punto di fornitura Filtri Aurelia, nella giornata di giovedì ore 7:30 alle ore 21:00, salvo imprevisti, si potranno verificare mancanze d’acqua e\o abbassamenti di pressione presso le seguenti vie:

Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia, Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e zone limitrofe.

Per limitare il disservizio idrico, sarà predisposto un servizio idrico sostitutivo per mezzo di autobotte dalle ore 07:30 alle ore 21:00 del 24 novembre. I mezzi in stazionamento saranno così dislocati: via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia), via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero 800-130-335.