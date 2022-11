Cgil Filcams e Cisl Fisascat: "I lavoratori della Port Authority Security chiedono garanzie" • Terzo Binario News

“I rumors su un ipotetico mancato rinnovo della Partecipata circolati in questo periodo, non fanno sperare al meglio.

Come sigla sindacale visto il clima di incertezze che si è verificato giustamente tra le GpG, vorremo fin da subito aprire un dialogo con I vertici dell’ Autority che ci permetterebbe così, di dare quelle risposte tanto attese, su ciò che sarà il futuro di circa 60 lavoratori.

Visto i sacrifici e la dimostrazione data con l’appena passata stagione da parte del personale, siamo convinti che l’ Adsp riconosca il suo obbligo morale e faccia un’accelerazione per affrontare al più presto questo argomento con le OO.SS.

Nei vari tavoli che la scrivente ha tenuto con l’Amministratore Unico della Società in-house, si è sempre cercato di instaurare un rapporto di collaborazione questa ritenuta indispensabili per la tenuta della società.da parte nostra sosteniamo che questo sia un punto che vorremmo mantenere anche con il Socio Unico soprattutto nell’eventualità queste voci venissero confermate. Ritenendo nonostante ciò assurdo visto l’andamento positivo della Società Partecipata”.