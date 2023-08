Lavori al Trullo, Garipoli (FdI): "Al fianco dei residenti di via San Giuliano Terme" • Terzo Binario News

Ripartiti il 17.7.2023 i lavori dell’intervento privato 13/A per la realizzazione di un complesso di edilizia in Via S. Giuliano Terme al Trullo – Art. 11 legge 493/93 P.R.U Corviale – del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale.

Immediata la preoccupazione dei residenti e cittadini dopo la Determina Dirigenziale d’istituzione della disciplina provvisoria di traffico in Via S. Giuliano Terme al Trullo – dal 18.7.2023 al 18.1.2024 – da parte della U.O Gruppo XI Marconi Polizia Locale che di fatto incide ed inciderà per mesi sulla sosta e fermata delle autovetture e in maniera più ampia sulla viabilità/mobilità dei residenti della via e intero quadrante Trullo/Colle del Sole.

Via San Giuliano Terme risulta infatti una strada privata aperta a pubblico transito con i singoli proprietari/frontisti stradali possessori di una parte della strada.

Da mesi sosteniamo le prerogative, paure e perplessità dei residenti e frontisti stradali al Trullo che non risultano essere concordi né con l’intervento di edilizia privata né con la predisposizione della segnaletica verticale/divieti per il passaggio dei mezzi, non essendone di fatto esser stati informati.

La nuova condizione arreca forti ed inevitabili disagi ai nuclei familiari che da anni hanno parcheggiano lungo la via, in prossimità delle loro abitazioni in un clima comunitario e di estrema tranquillità. Per di più molteplici nuclei familiari, composti da persone ultrasessantenni in alcuni casi con problematiche di salute rilevanti, potrebbero subire situazioni di forte criticità con distanze di oltre 300 mt per arrivare ai propri mezzi. A tal fine i residenti hanno anche iniziato una raccolta firme.

Servono risposte e interlocuzioni chiare che rispettino le richieste dei residenti dalla viabilità ai parcheggi sino alle garanzie di stabilità delle abitazioni prospicienti e nelle vicinanze. Fondamentale garantire la vivibilità dei residenti.

A tal proposito Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione e una richiesta di convocazione di una seduta congiunta della Commissione Mobilità e Urbanistica in Municipio XI proprio per verificare lo stato avanzamento dei lavori (SAL) del P.R.U Corviale intervento privato 13/A in Via S. Giuliano Terme snc, comunicare ai residenti eventuali modifiche al progetto e limitare gli effetti negativi alla viabilità e mobilità del quadrante con la revoca della D.D. Istituzione disciplina provvisoria di traffico al Trullo.

Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI e Vice Presidente Commissione Affari Generali XI