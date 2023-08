Ubriaco minaccia di morte i carabinieri e prova a colpirli con i pezzi in cemento della fioriera • Terzo Binario News

Questa notte alcuni cittadini di un condominio di via dei Due Ponti hanno contattato il numero di emergenza 112 per una lite condominiale in corso. Sul posto sono state inviate due pattuglie, una dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e una dei Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale, che appena raggiunto l’indirizzo indicato, sono stati subito avvicinati da un uomo in evidente stato di alterazione dovuta probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche, che ha tentato di colpirli mediante l’utilizzo di pezzi di una fioriera in cemento.

L’uomo un cittadino di 34 anni, con precedenti e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, ha inoltre insultato i Carabinieri con minacce, anche di morte. Successivamente si è dato alla fuga a piedi ma è stato inseguito e raggiunto poco dopo dai militari che lo hanno messo in sicurezza.

Anche una volta giunto in caserma, mentre i militari erano intenti nella redazione degli atti, l’uomo ha reiterato il comportamento, proferendo ulteriori minacce.

L’autorità Giudiziaria, informata dai militari, ha disposto l’accompagno dell’arrestato presso le aule del Tribunale di Roma, per la celebrazione del rito direttissimo