Il Questore sospende per 5 giorni la licenza a un locale • Terzo Binario News

Proseguono nel periodo estivo i controlli ad ampio raggio nella Capitale da parte della Polizia di Stato. Un locale del quartiere Casal Bruciato, attenzionato dagli agenti del Distretto San Basilio per vari esposti e lamentele da parte dei comitati di zona, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza emesso dal Questore di Roma dovrà restare chiuso per 5 giorni.

Lo stesso locale, nella primavera scorsa, era stato oggetto di un controllo amministrativo durante il quale erano state riscontrate diverse irregolarità in materia igienico sanitaria; inoltre, durante i controlli di Polizia Giudiziaria, svolti dagli agenti del IV Distretto a luglio e nei primi giorni di agosto, è stata riscontrata, sia all’interno che all’esterno del locale, la presenza di avventori gravati da pregiudizi di Polizia per vari reati. Una delle persone controllate era destinataria delle misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma, esaminata la documentazione raccolta dal Distretto San Basilio e fatti i dovuti riscontri, ha realizzato un’accurata istruttoria tesa all’adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento è stato notificato dagli agenti del IV Distretto che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sull’entrata del locale il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.