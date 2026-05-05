La Asl Roma 4 avverte: "Fate attenzione, in atto nuova truffa sul servizio vaccinazioni" • Terzo Binario News

La Asl Roma 4, attraverso il proprio canale whatsapp ha messo in allerta gli utenti su una nuova truffa perpetrata via Sms relativa il servizio vaccinazioni.
Nel dettaglio, l’azienda ricorda che le comunicazioni avvengono solo tramite canali certificati, che non viene mai richiesto di inserire dati bancari o codici personali via Sms e che non bisogna mai cliccare su link che rimandano a siti non istituzionali.
La Asl, per qualsiasi tipo di comunicazione, si rivolge all’utenza solo ed esclusivamente tramite canali ufficiali e certificati, mai per SMS, mai per Whatsapp.