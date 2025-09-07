Laura Genovese e la Fondazione: un aiuto concreto per chi affronta la tossicodipendenza in famiglia • Terzo Binario News

Un progetto nato dall’esperienza vissuta

La Fondazione di Laura e Alberto Genovese è un’iniziativa che nasce da un vissuto familiare complesso, segnato dalla difficoltà di riconoscere e affrontare la dipendenza di una persona cara. Oggi si configura come un punto di riferimento accessibile per genitori, fratelli, partner e amici che vivono situazioni simili, offrendo ascolto, orientamento psicologico e risorse pratiche in modo gratuito e riservato.

Dall’impotenza al sostegno strutturato

La consapevolezza che la dipendenza sia una malattia e non una colpa è emersa solo dopo anni di silenzi, paure e tentativi solitari di gestione. Anche in un contesto familiare con competenze professionali e risorse, affrontare tempestivamente il problema si è rivelato tutt’altro che semplice. È proprio da questa difficoltà che prende forma il progetto: dare ad altri famigliari ciò che in passato è mancato.

Un servizio psicologico gratuito per affrontare l’emergenza

La Fondazione mette a disposizione uno sportello online per consulenze psicologiche gratuite, condotte da psicologi specializzati nelle dipendenze, pensato per chi ha bisogno di comprendere come gestire la tossicodipendenza in ambito familiare. Insieme al supporto diretto, sono disponibili materiali informativi, guide e contenuti orientati a fornire strumenti utili nel quotidiano. L’approccio combina rigore clinico ed empatia, per restituire dignità e strumenti concreti a chi spesso affronta il problema in silenzio.

Accanto anche a chi sta accanto

Un elemento distintivo del progetto è l’attenzione verso i familiari, spesso dimenticati o lasciati soli nella gestione della fragilità altrui. «Chi ama una persona dipendente ha bisogno di strumenti, orientamento e coraggio per non bloccarsi davanti al problema», afferma Laura Genovese, sottolineando come il lavoro della Fondazione sia rivolto non solo a chi soffre direttamente, ma anche a chi, indirettamente, ne subisce le conseguenze.

Un impegno reale, per un aiuto che mancava

La Fondazione di Laura e Alberto Genovese si fonda su un’esperienza concreta e su un obiettivo ambizioso: trasformare la sofferenza vissuta in una risorsa per gli altri. Un impegno che oggi prende forma in un servizio accessibile a chiunque, nella speranza che nessuno si senta più solo nell’affrontare un problema tanto diffuso quanto difficile da raccontare.