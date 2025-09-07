Diamo un lieto fine alla lunga brutta storia di Gabriella • Terzo Binario News

Legata a una catena, sotto un camion arrugginito, agganciata al motore scassato, senza cibo né riparo.

Ha visto passare stagioni…anni…

Sole cocente, neve e ghiaccio, solitudini, digiuni forzati, privazioni, ha visto scorrere lunghe notti nascosta dai temporali e dal boato dei tuoni, il freddo, la sete.

Ha vissuto così per 11 anni…

La situazione sanitaria non era delle migliori : soffriva di una grave filariosi cardiopolmonare che gli aveva portato pesanti danni al cuore, ai polmoni e ai vasi sanguigni.

È stata curata ed ora sta meglio.

Sterilizzata, brava con le persone, adatta ai bambini solo se educati al rispetto degli spazi del cane, da testare con altri cani.

Per lei cerchiamo una famiglia serena e rispettosa dei suoi tempi e spazi.

Quando ti trovi davanti una storia come questa, un destino così crudele e duro, non ci sono molte parole da dire, purtroppo…bisogna solo sbrigarsi ed agire, trovare per lei una casa, qualcuno che possa fargli provare vita quell’amore, quella felicità che gli é sempre stata negata.

Questa è Gabriella e questa è la sua storia, dura e tagliente.

Ora aspetta qui ed è la vostra scelta giusta!

Per info messaggio whatsapp: 347 9813509

email: rifugioenpatreviso@enpa.org



https://www.facebook.com/share/p/167RPUGGUg/

Mara Bressan

ENPA Treviso