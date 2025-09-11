Petra e Miniato, coppia di mici stupendi da adottare al più presto • Terzo Binario News

Se state cercando in adozione due micini deliziosi, affiatatissimi e senza nemmeno un difetto, siete nel posto giusto!

Questi due fratellini hanno appena un anno e sono affettuosi, educatissimi in casa, in perfetta salute e, come si nota facilmente in foto, bellissimi. Definirli una coppia unita è dire poco.

Petra è l’atletica rossina, Miniato il belloccio bianco e rosso. Sono vaccinati, sterilizzati e fiv-felv negativi.

Cerchiamo per Petra e Miniato una famiglia giovane e dinamica che possa stare al passo con la loro vitalità adolescenziale e che possa dedicare loro il tempo che meritano: è vero che sono molto uniti fra loro ma hanno bisogno anche di presenza umana quotidiana, non solo per le coccoline serali sul divano.

Si trovano a Firenze e cercano adozione a Firenze e dintorni.

Preferibile adozione senza altri gatti ma valutiamo caso per caso.

Valutabile convivenza con cani compatibili con gatti.

Valutazioni pre-adozione (scheda conoscitiva via mail e incontro pre-affido a casa) e firma su regolare modulo di adozione dell’Associazione di Volontariato Orme Libere.

Se interessati scriveteci un breve messaggio di presentazione via WhatsApp al https://wa.me/3317561296 oppure una mail a ormelibere.odv@gmail.com. Sarete ricontattati.