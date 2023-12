“Una ciotola per due” a Ladispoli è un successo: i ringraziamenti di Argo e Nogra • Terzo Binario News

Una giornata di grande solidarietà “a quattro zampe” quella che si è svolta domenica 10 dicembre a Ladispoli.

A seguito del grande risultato raggiunto, le Associazioni Argo e Nogra, ci tengono a ringraziare tutta la collettività per la generosità dimostrata.

“Una ciotola per due è stata un successo – dichiarano – Le vostre donazioni di cibo e coperte hanno aiutato e aiuteranno tanti nostri amici a 4 zampe meno fortunati. Non possiamo fare a meno di esprimere la nostra gratitudine in modo grandissimo. Grazie per aver realizzato un Natale diverso anche per loro!”