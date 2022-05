L'Allianz Marchese dona 10 computer all'istituto alberghiero di Ladispoli - Terzo Binario News

“Protagonisti del futuro”: questo il nome del progetto promosso nelle Scuole Superiori dall’Agenzia Allianz Marchese di Ladispoli in accordo con la Direzione generale del Gruppo.

Fra i protagonisti anche gli studenti dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, impegnati in un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro che ha visto come docenti Francesco Marchesi e Stefano Fierli. Argomenti centrali sono stati il sistema del welfare in Italia, in Europa e nel mondo, la cultura della protezione e l’analisi del rischio, la sensibilizzazione a 360 gradi sui temi della sicurezza e della prevenzione, ma anche le dinamiche che caratterizzano l’evoluzione del mondo assicurativo, con specifico riferimento al marketing e al ruolo del consulente.

Al termine del progetto, Allianz ha donato all’Istituto Alberghiero 10 computer che sono stati consegnati venerdì 29 aprile alla Vicepreside Prof.ssa Rosa Torino. “E’ indispensabile puntare ad un’efficace integrazione fra scuola e mondo del lavoro. – hanno sottolineato la Prof.ssa Torino e la Prof.ssa Elisa Colombo – Ringraziamo Allianz, che collabora già da alcuni anni con il nostro Istituto, sia per l’efficace percorso formativo che riscuote sempre l’apprezzamento e l’entusiasmo dei nostri allievi, sia per il dono dei pc che rappresenteranno validi strumenti per potenziare una didattica innovativa ed inclusiva”.

Il titolare di Allianz Marchese con la vice preside e i docenti dell’Alberghiero

“Sono grato all’Istituto Di Vittorio per aver sposato questo importante progetto. – ha affermato l’Agente Francesco Marchese – Sono convinto della necessità di offrire agli studenti continue opportunità di crescita e formazione. Ci vediamo il prossimo anno” – ha aggiunto l’imprenditore di Allianz. Con lui il suo collaboratore Stefano Fierli felice della gremita e attiva partecipazione degli studenti. “E’ fondamentale la collaborazione tra scuola e aziende del territorio per rinnovare il nostro impegno nella formazione delle nuove generazioni” – questo il commento del Team Manager dell’Azienda Marchese.

Appuntamento al prossimo anno.