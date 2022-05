Appena si è sparsa la voce della scomparsa di Massimo Marchionne (QUI) a Ladispoli hanno tutti prestato attenzione in giro al punto che pochi minuti fa l’uomo è stato avvistato in via Anzio.

Qualcuno lo ha riconosciuto, sia perché è un viso noto nella cittadina sia perché corrisponde alla descrizione, e gli ha chiesto di fermarsi ma è scappato via.

Le ricerche intanto proseguono con la consapevolezza che per ora è in città.