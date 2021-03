Ladro di bicicletta in via di Quarto Peperino

Ladro di bicicletta in via di Quarto Peperino. Un brasiliano di 35 anni – poco dopo le una di giovedì 11 marzo – ha cercato di portare via una due ruote da un appartamento, ma è stato bloccato dal personale delle Volanti della Polizia.

Oggi l’udienza per la convalida dell’arresto.