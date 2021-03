San Paolo si tinge di verde - Terzo Binario News

San Paolo si tinge di verde

Appuntamento Sabato 13 marzo dalle ore 12.00 alle ore 18.00 in Via Gaspare Gozzi nel quartiere San Paolo nella piena osservanza delle norme in vigore per l’emergenza da Covid-19.

Ridaje e Retake si prendono cura dei giardini di questa importante strada del quartiere con un evento di riqualificazione straordinaria aperto e dedicato alla cittadinanza locale! Via Gaspare Gozzi, cuore pulsante del quartiere San Paolo di Roma, è da sempre protagonista della vita cittadina, grazie alla sua posizione di adiacenza alla frequentatissima stazione di metropolitana.

Il team di Ridaje e quello di Retake propongono un evento di riqualificazione dei giardini della via, un momento di condivisione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’inclusione sociale e della cura del verde e degli spazi di natura in città.

In un periodo ancora incerto della nostra vita quotidiana a causa della pandemia, questa può anche essere l’occasione per festeggiare in sicurezza all’aperto l’ormai imminente arrivo della primavera, ripulendo e curando le aiuole e le panchine per restituire agli abitanti un luogo di ritrovo da sempre cruciale per la vita del quartiere.

Ma non solo! In questo momento di sospensione globale è diventato urgentissimo sostenere i commercianti locali e renderli partecipi della vita di quartiere. Ridaje, tramite la sua campagna di raccolta fondi, permette infatti di sostenere i negozi e propone una visione del consumo all’interno del proprio quartiere! Con un acquisto infatti di 10€ sul sito, si avrà il diritto a un buono consumabile nei negozi di Via Gozzi e allo stesso tempo si permetterà a Ridaje di assumere una persona senza fissa dimora per la manutenzione dei giardini. Una iniziativa semplice per proporre una idea di ripresa post Covid che a Roma riparta dall’inclusione, dall’ambiente e dal commercio locale!