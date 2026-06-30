Magazzino in fiamme alla Stegher di Civitavecchia • Terzo Binario News

Incendio nella notte alla caserma Italo Stegher di Civitavecchia.
Alle ore 23.30 gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A sono intervenuti per incendio locale magazzino sito lato via Isonzo. All’arrivo sul posto i Vvf si sono trovati davanti una situazione di incendio generalizzato.
Il locale era completamente avvolto dalle fiamme.
Rapida l’azione di spegnimento, volta su più fronti e molteplici autorespiratori utilizzati per la grande mole di fumo scaturita. Parte della squadra, durante le operazioni di spegnimento ha messo in atto tecniche di ricerca per scongiurare la presenza di persone all’interno dell’intera struttura.
Una volta estinte le fiamme i Vigili del fuoco hanno scassato il materiale di risulta ancora all’interno del magazzino ed hanno messo in sicurezza l’intera area.
Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento. Non si sono registrati feriti.