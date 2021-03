Pietralata: albero cade su auto in sosta, tre veicoli danneggiati - Terzo Binario News

Pietralata: albero cade su auto in sosta, tre veicoli danneggiati

Alle 8 di mercoledì 10 marzo intervento delle pattuglie IV Tiburtino Polizia Locale per un albero caduto su auto in sosta. L’episodio è accaduto in via Michelotti: tre veicoli danneggiati, nessun ferito.

Gli agenti hanno proceduto ai rilievi dei danni e chiusura strada , allertando i Vigili del fuoco per la rimozione dell’albero.

Contattato anche personale specializzato, per la verifica delle alberature. La strada è stata riaperta a fine mattinata al termine delle operazioni di pulizia.