L'accoglienza del sindaco Grando al vescovo Ruzza alla diocesi di Porto Santa Rufina - Terzo Binario News

“Ieri presso la Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a La Storta ho avuto il piacere di partecipare alla cerimonia di insediamento del Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza alla Diocesi di Porto – Santa Rufina, un momento di grande emozione e partecipazione.

È stato un grande onore rappresentare la comunità di Ladispoli in questa sentita celebrazione.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Ladispoli rivolgo un caloroso messaggio di benvenuto al Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza, nominato da Papa Francesco alla guida della Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina.

Giungano a lui i nostri migliori auguri di buon lavoro, siamo certi che saprà guidare la nostra comunità in un cammino di fede e di speranza.

Ladispoli rivolge un affettuoso pensiero al Vescovo Emerito Gino Reali, che per tanti anni è stato un punto di riferimento per la nostra città, alla quale non ha mai fatto mancare la sua vicinanza”.

Alessandro Grando