De Vecchis lascia la Lega e approda alla Italexit di Paragone - Terzo Binario News

Il senatore Willam De Vecchis lascia la Lega per approdare in Italexit , il movimento di Gianluigi Paragone.

Da tempo De Vecchis, che nel 2020 a Ladispoli guidò il Popolo delle Mamme e con Grando si mostrò sotto palazzo Falcone (QUI) , sembrava attestarsi su posizioni più radicali rispetto al Carroccio.

Su iniziativa del senatore Gianluigi Paragone oggi alle 15 in Senato, conferenza stampa del gruppo ItalExit per l’Italia per ufficializzare il passaggio del senatore ormai ex leghista al partito guidato da Gianluigi Paragone.

Nell’occasione il senatore De Vecchis spiegherà le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare la Lega e a operare questa importante scelta politica.

Presente Gianluigi Paragone, che durante la conferenza stampa annuncerà la nuova definizione di Italexit No Green Pass e rivelerà i nomi di altre personalità importanti che hanno deciso di aderire al suo partito.