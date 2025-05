La Vespucci in arrivo a Civitavecchia • Terzo Binario News

La nave scuola “più bella del mondo” sarà ormeggiata presso la banchina Guglielmotti, proprio di fronte al Forte Michelangelo, dal 28 maggio al 2 giugno 2025

Il porto di Civitavecchia si prepara a un evento di grande prestigio: l’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, autentico emblema della Marina Militare Italiana e ambasciatrice del valore e della tradizione navale del nostro Paese.

Il veliero sarà ormeggiato presso la banchina “Guglielmotti”, proprio di fronte al suggestivo Forte Michelangelo, dal 28 maggio al 2 giugno 2025.

Dopo 20 anni dall’ultima circumnavigazione, la Nave Amerigo Vespucci, salpata nuovamente il 1° luglio 2023, sta percorrendo un viaggio di 20 mesi durante i quali raggiungerà 5 continenti, 30 paesi, 35 porti e oltre 46.000 miglia nautiche.

La nave più antica della Marina Militare è protagonista di un evento prezioso, che mira a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, a rafforzare le relazioni diplomatiche e celebrare l’unicità del Made in Italy.

Per l’occasione, sarà allestito nei pressi della nave il “Villaggio IN Italia”, un’area ricca di stand dedicati a raccontare il tour mondiale intrapreso dalla Nave. Le visite alla nave saranno gratuite e aperte al pubblico, con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale: https://tourvespucci.it/sali- a-bordo/ . Al fine di garantire una fruizione ordinata dell’evento, si raccomanda, ove possibile, di raggiungere il porto a piedi, per non aggravare il traffico cittadino. In alternativa, sono disponibili le seguenti aree di parcheggio:

• Area Feltrinelli (Via Sofia de Filippi Mariani, 00053 Civitavecchia RM – https://www.google.it/maps/ place/Parcheggio+Feltrinelli/@ 42.089384,11.7932519,706m/ data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5! 1s0x1328a4a81bea5b33: 0xb2d7095b3c6af629!8m2!3d42. 0893801!4d11.7981228!16s%2Fg% 2F1ptvsm8g2?entry=ttu&g_ep= EgoyMDI1MDUxNS4wIKXMDSoASAFQAw %3D%3D )

• Trincea Ferroviaria (Via Roma, 1, 00053 Civitavecchia RM – https://www.google.it/maps/ place/Trincea+ferroviaria/@42. 0940101,11.7927081,706m/data=! 3m2!1e3!4b1!4m6!3m5! 1s0x1328a355d4ffd8dd: 0x6b1f15a3cab78a7f!8m2!3d42. 0940061!4d11.795283!16s%2Fg% 2F11g68x7dn4?entry=ttu&g_ep= EgoyMDI1MDUxNS4wIKXMDSoASAFQAw %3D%3D )

«L’arrivo dell’Amerigo Vespucci rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra città. Accogliere una nave così ricca di storia e significato è un privilegio per Civitavecchia, che da sempre vive in simbiosi con il mare. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo evento straordinario con entusiasmo e rispetto per le indicazioni organizzative», ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.