La Uisp Roma sabato apre le porte del Bernardini per lo sport gratuito - Terzo Binario News

Sabato 11 settembre un’occasione per conoscere gratuitamente le attività sportive dello storico impianto dell’Uisp Roma.

Con la nuova stagione sportiva, ripartono gli appuntamenti da non perdere nel territorio della capitale. Sabato 11 settembre all’impianto sportivo Fulvio Bernardini (Via dell’Acqua Marcia 51 – Pietralata) si terrà l’open day della struttura con la possibilità di provare numerose attività sportive gratuitamente.

In un’area di 35.000m², vieni a riscoprire l’importanza del movimento e la passione che ti lega allo sport. Dall’acquafitness all’arrampicata sportiva, dal pattinaggio al calcio, immergiti in un’esperienza unica che vedrà la ripartenza delle attività dell’Uisp Roma.

Un’intera giornata che sarà contraddistinta dall’esercizio fisico e dal divertimento, per ripartire tutti insieme. Tante le attività da provare, dalla mattina al tardo pomeriggio.

Le lezioni sono a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione. Iscrizioni ancora aperte.

Prenotati via:

• telefono, 06 41 82 111 (esclusivamente dalle 10.00 alle 16.00)

• al link www.fulviobernardiniuisp.com/eventiepromo

Di seguito, il calendario completo dell’evento:

TRX: 10.00 – 11.00 Adulti

Functional: 11.00 – 12.00

Judo: 10.00 – 11.30 Bambini 5-10 anni

Skateboard: 10.00 – 14.00 Principianti 15.30 Intermedi 16.30 Principianti

Multisport Outdoor: 10.30-12.30 Bambini 3-10 anni

Danza Creativa Terza Età: 14.45 e 15.15 Lezioni da 20’

Hydrobike: 15.00 – 16.00

Acquafitness: 16.00 – 17.00, 17.00 – 18.00

Ginnastica Ritmica: 16.00 -17.00 Bambini 4-7 anni, 17.00-18.00 dagli 8 anni in su

Arrampicata Sportiva: 16.00 – 18.00 4-17 anni, 18.00-20.00 Adulti

Parkour: 16.00 – 17.00 6-12 anni, 17.00-18.00 6-12 anni, 18.00 – 19.00 Adulti, 19.00 – 20.00 Adulti

Pattinaggio: 17.00-19.00 fino a 10 anni, 19.00 – 21.00 da 11 anni in su

Kung Fu Sanda’: 17.00 -18.00 Bambini, 18.00 – 19.00 Adulti

Hit Outdoor: 17.30 – 18.00 Adulti, 18.30-19.00 Adulti

Pilates: 18.30-19.30 Adulti

Calcio: 18.00 – 19.00 Under 12