Muore mentre mangia al ristorante con la moglie a Monteverde - Terzo Binario News

Inutile l’intervento delle pattuglie di Roma Capitale per salvargli la vita

E’ di ieri sera intorno alle 21,30 l’intervento delle pattuglie della Polizia Locale per un cittadino colto da malore in via di Donna Olimpia.

L’uomo, un italiano di 70 anni, si trovava a cena presso un ristorante della zona insieme alla moglie, quando improvvisamente si è accasciato a terra.

Gli agenti del XII Gruppo Monteverde, in servizio nella zona, sono intervenuti per prestare assistenza e circoscrivere l’area, unitamente al personale del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.