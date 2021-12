La Tirreno Civitavecchia spinge pure in salita - Terzo Binario News

Sia al livello del mare che in altura, la Tirreno Atletica porta sempre a casa qualcosa.

Nel campionato regionale di corsa in montagna, che ha avuto luogo presso “parco dell’ombrellino” di Frascati è stato foriero di risultati apprezzabili. Percorso interamente in salita e su strada che si inerpica dal fino alla vetta del belvedere del Tuscolo, sulla distanza di 4,4 km per la categoria Allievi (2005-2004) dove arriva l’argento da Daniele Mellini e un quarto posto con Gioele Romiti.

Nel settore giovanile per i nati fra il 2008 e il 2009, Beatrice Pelliccione ha ottenuto il bronzo, Annalisa De Fazi e Valentina Mellini si sono fatte valere con il secondo posto a squadre nel Lazio appena dietro l’Atletica Frascati.

Campione regionale della categoria cadetti 2006 2007, Leonardo Dolci, che sulla distanza dei 2km impone il proprio ritmo fin dalle prime battute di gara, nonostante il fondo reso viscido dalla pioggia della mattinata mentre arriva la tripletta dalle cadette che si prendono la scena con l’argento per Myriam Tofi, il bronzo di Asia Bernardini e quarto posto per Sara Pontani che si confermano la compagine Cadette più forte del Lazio.

A Ladispoli, nella terza tappa di Corri per il Verde, affermazione in casa per Isabella Papa che, con un allungo decisivo sul rettilineo d’arrivo, riesce a sopravanzare la diretta avversaria, dopo una testa a testa sui 4 km corsi sul fango. Bene i Master con le prove di Vittorio Casalini, Felice Tofi e Valter Michesi in testa alle classifiche di categoria.