La Statua del Bacio a Cerveteri • Terzo Binario News

Dopo l’addio da Civitavecchia, scelto il nuovo punto di approdo: è piazza Moro nel comune cerite

Ha appena salutato Civitavecchia lasciando dietro di sé polemiche e rimpianti. Ma ora ha trovato il nuovo approdo pochi km più a sud, a Cerveteri.

Nella città portuale l’eco delle polemiche non si è spenta fra chi voleva tenerla a tutti i costi, come il centrodestra che nel luglio 2022 l’aveva fatta ritornare, e che ora invece – per ragioni di costi – è stata smontata per essere destinata ad altri lidi.

E, a sorpresa, ha deciso di prenderla Cerveteri che vuole dare un tocco di modernità a una località che si fa forte del suo passato.

confermate dunque le voci che immaginavano come la statua rimanesse nel comprensorio.

Considerando la vastità di territorio del comune di Cerveteri, adesso scatta il toto-collocazione: il luogo naturale sarebbe piazza Moro, vicino alle mura.

Più defilata la possibilità che finisca al Sasso o a Borgo San Martino, sebbene le location sarebbero alquanto successive.

Non da scartare del tutto la possibilità che finisca a sul lungomare degli Etruschi, in una posizione marina che ha fatto la sua fortuna quando è stata collocata a Civitavecchia.

Certo appare curioso come questa notizia arrivi proprio il primo aprile.