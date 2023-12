La simbologia delle slot machine online come indagine antropologica nel tempo attraverso le culture • Terzo Binario News

La tecnologia digitale delle slot machine offre una vasta gamma creativa di interfacce grafiche dedicate alle simbologie culturali dei popoli antichi ma anche alle arti contemporanee come il cinema, iconografie che spesso si rivelano come una vere e proprie indagini del tempo attraverso le diverse culture che già millenni fa approcciavano al gioco nelle loro tradizioni.

Abbiamo approfondito poco tempo fa l’ avanguardia tecnologica ludica delle slot mentre in questo articolo indagheremo sui significati delle icone grafiche più usate dai casinò online e quali curiosità si celano dietro la storia di queste immagini digitalizzate.

La storia della frutta e delle carte da gioco nelle grafiche delle slot

Ecco le icone più famose e usate sin dalle prime slot digitali, perché le carte sono il simbolo del gioco e dei casinò per eccellenza, mentre la frutta rappresenta la grafica tradizionale delle slot .

La frutta è il primo elemento grafico ad apparire nei rulli delle slot, perché i pagamenti delle vincite non venivano effettuati in denaro ma in caramelle e bon bon, come racconta la leggenda del meccanico.

Charles Fey introdusse la Liberty Bell, ossia la famosa campana di Filadelfia associata alla rivoluzione americana e diventata simbolo dell’indipendenza. Più tardi, quando le slot ottennero maggiore successo, le grafiche ampliarono i temi e vennero inserite anche le carte da gioco francesi, in questo modo era possibile giocare a slot con i simboli del poker o del blackjack.

Oggi i casinò online presentano tantissime grafiche dedicate alle slot classiche e ai giochi di carte, non solo quelli appena menzionati ma anche giochi italiani come scopa, sette e mezzo, baccarat, briscola e così via.

Cinema e fantasy nell’interfaccia grafica delle slot online

Tra le icone e simboli delle slot digitali il cinema e la categoria fantasy sono fra i più utilizzati, questo per ragioni diverse ma in qualche modo analoghe.

Il cinema è sempre stato un veicolo di diffusione del mondo dei casinò, non solo quelli di Las Vegas ma anche i casinò storici di Venezia, Montecarlo e Sanremo. Le pellicole a cui sono ispirate le slot machine online sono tantissime e non riguardano soltanto i film che narrano storie di scommesse e gioco, anzi, sono presenti film anche buffi e divertenti, come Ghostbusters, Una Notte da Leoni, The Mask, serie tv quali Walking Dead fino al film fantasy per eccellenza: Harry Potter.

La categoria fantasy delle slot online spazia tra i personaggi inventati e storici, una sezione che insieme al cinema ha dato maggiore visibilità a questa categoria di giochi sin dai primi sviluppi di slot digitali nei cabinati Arcade. Tra le tematiche grafiche più utilizzate ci sono i vampiri, i maghi, le streghe ma anche videogames classici come Age of Gods.

Antichi popoli e il loro rapporto con il gioco

Ecco che entriamo a gamba tesa nei temi grafici storici a cui le slot online danno ampio spazio: dall’antica Roma all’Egitto di Cleopatra, passando per la città di Venezia. Potrebbe sembrare esagerato ma in realtà ognuna di queste grafiche si ispira proprio alla storia del gioco sin dagli albori della civiltà.

Il popolo romano amava il gioco ed era loro abitudine scommettere, reperti storici narrano che come i greci, i latini giocavano a una sorta di roulette primordiale realizzata con una ruota di carro posta in orizzontale sulla quale facevano girare una freccia. Gli ellenici utilizzavano lo scudo come base della loro roulette greca.

Il simbolo per eccellenza dell’Egitto sono i dadi, infatti, tra i reperti archeologici più antichi ci sono i famosi dadi egiziani costruiti con ossa di animali, oltre alle grafiche ispirate alle piramidi, ai faraoni e Cleopatra.

Sport e slot machine online

Anche lo sport rientra a pieno tra le categorie grafiche delle slot online, in questo caso realtà e fantasia si fondono per creare giochi dedicati al calcio in strada, ai Mondiali, persino a personaggi popolari come Maradona, Pelé e tanti altri.

Sono sempre di più i calciatori che giocano online al poker e organizzano tornei di beneficenza, basta citare Francesco Totti, campione di beneficenza per eccellenza. Le slot online non potevano mancare il proprio omaggio grafico al mondo sportivo, che comprende anche il football americano, il basket e il tennis.