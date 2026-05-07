A Civitavecchia la Fidapa BPW Italy porta la Open Minded University • Terzo Binario News

Sabato dalle 9.30 all’Hotel San Giorgio appuntamento col programma che aiuta le donne a sviluppare consapevolezza

La sezione Fidapa – BPW Italy di Civitavecchia, presieduta da Paola Rita Stella, sabato 9 maggio, presso l’Hotel San Giorgio, ospiterà il Programma di Formazione 2026 – Open Minded University, un percorso ideato da Laura Giannuzzi, Presidente del Distretto Centro della Fidapa BPW ITALY, e da Simonetta Cavalieri, Presidente di SIS – Social Innovation Society.

L’iniziativa, rivolta alle oltre 300 donne appartenenti a più di 30 sezioni FIDAPA BPW Italy del Distretto Centro Italia (Lazio, Toscana, Umbria e Marche), ha l’obiettivo di accompagnarle nello sviluppo della “Persona Aumentata”: una donna più consapevole del proprio potenziale, capace di ampliare competenze, visione e capacità di impatto personale e sociale.

Le socie della Sezione di Civitavecchia saranno impegnate in attività sia in presenza sia digitali, per rafforzare le loro competenze personali, professionali ed associative.

Il programma offrirà strumenti concreti per sviluppare consapevolezza, leadership e capacità di generare valore nelle comunità di appartenenza.

“Questo progetto è un’occasione importante per valorizzare le nostre associate e rafforzare il loro ruolo nella società”, afferma Laura Giannuzzi, Presidente del Distretto Centro di FIDAPA BPW Italy.

“Con la Open Minded University mettiamo a disposizione strumenti, metodologie e competenze per sostenere lo sviluppo della Persona Aumentata e promuovere l’empowerment femminile come leva di innovazione sociale”, sottolinea Simonetta Cavalieri, Presidente di SIS – Social Innovation Society.

Attraverso questo percorso formativo, le partecipanti potranno esprimere pienamente il proprio potenziale in ambito personale, professionale e associativo, contribuendo a generare valore e impatto positivo nei loro territori.

La giornata inizia alle 9.30, all’hotel San Giorgio in viale Garibaldi.