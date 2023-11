Avanguardia tecnologica ludica: perché la storia delle slot machine online è piena di curiosità? • Terzo Binario News

Quando si parla di casinò online si entra nel vortice della storia culturale di diversi popoli e inevitabilmente si ritorna dietro nel tempo, non fanno eccezione le slot machine che rappresentano il gioco più moderno dei quattro pilastri ludici più scaricati e insieme alla roulette è il gioco meccanico (oggi digitalizzato) più innovativo.

La storia delle slot machine online è densa di curiosità perché ha attraversato i secoli tra la fine del 19° e il 21°, periodo storico di grande evoluzione dove la tecnologia è passata dal digitale al virtuale, attraverso l’invenzione del Web.

Le prime slot fino al successo di Las Vegas

La prima curiosità che riguarda i diversi miti e leggende inizia proprio dalla creazione delle slot.

Uno dei miti più conosciuti è sicuramente quello dell’invenzione delle slot machine da parte di un meccanico con lo scopo di intrattenere le persone che si erano recate nell’officina per riparare le auto e le moto.

Da questa leggenda deriva anche un’altra curiosità che spiega perché i frutti sono le icone e simboli classici di questo gioco. Pare che l’inventore delle slot machine regalasse come premio bon bon e caramelle alla frutta a chi faceva il tris nei rulli.

Falso o vero che sia questo mito, sono stati degli imprenditori di New York a mettere in commercio le prime slot machine, intuendo il potenziale enorme di questo gioco; stiamo parlando del periodo che va dal 1880 fino all’alba del 20° secolo.

Prima di arrivare a Las Vegas, città che avrebbe reso questo gioco famoso in tutto il mondo anche con l’aiuto del cinema hollywoodiano, le slot machine erano già presenti nei casinò di Venezia, Sanremo, Montecarlo e Baden: siamo nel periodo che va dalla prima decade del 1900 fino agli anni ’40.

Dalla slot digitale dei cabinati Arcade fino ai casinò online

Gli anni ’60 furono il periodo in cui casinò e slot ottennero un successo internazionale, anche grazie al film Ocean’s 11, in Italia tradotto con il titolo di Colpo Grosso, che vedeva come protagonisti Frank Sinatra, Dean Martin e tanti altri attori famosi, ma già negli anni ’50 Elvis aveva consacrato Las Vegas battezzandola a suon di concerti sold out come la capitale del divertimento: e siamo ancora all’alba della storia delle slot e dei casinò.

Fra gli anni ’70 e ’80 arrivarono sul mercato le prime slot digitali dei cabinati, la grafica Arcade consentiva di creare giochi a tema e già si distinguevano tematiche e storytelling dedicati alla musica, alla letteratura e anche alla simbologia storica.

Nel 1994 nasce il primo casinò virtuale con la slot online, poker, blackjack e roulette, soltanto 10 anni dopo era già possibile giocare da mobile, poco prima della nascita delle app e degli smartphone: in questo contesto storico breve ma intenso, le slot digitali hanno partecipato attivamente all’evoluzione tecnologica.

Slot online a tema tra archeologia, fantasy e cinema

Le slot machine online sono l’unico gioco graficamente versatile, infatti, i temi utilizzati per le interfacce nei casinò virtuali sono infiniti e comprendono storia e archeologia, fantasy, sport, Natale e Halloween, persino le città come Roma, Napoli, Venezia e la stessa Las Vegas: tutto può diventare oggetto dell’estetica delle macchinette digitali.

Un tema grafico di rilievo è rappresentato dal cinema, grandi capolavori dedicati ai casinò come l’omonimo film di Scorsese, Molly’s Game , Ocean’s Eleven del 2001, ma anche serie tv.

Con l’avvento del Web le slot online rientrano a pieno nelle creazioni artistiche più intraprendenti degli ingegneri informatici, per i motivi e le curiosità appena raccontate rappresentano molto più di un semplice gioco ma un vero e proprio esperimento che ha accompagnato la tecnologia nell’era meccanica, digitale e del Web.