Ad Allumiere arriva FumAnti: due giorni di fumetto e incontri alla Casa delle Arti • Terzo Binario News

Tra gli ospiti Anarkikka (in collaborazione con “Femminile, Plurale”), Sarah Canzanella (Femmina Magazine) e Clarrie Pope

Allumiere (RM) – Un fine settimana dedicato al fumetto, all’illustrazione e alla cultura contemporanea: il 9 e 10 maggio 2026 la Casa delle Arti ospita FumAnti – Festival della letteratura disegnata.

Per due giorni Allumiere diventa punto di incontro per editori indipendenti, illustratori, fumettisti e appassionati, con un programma che unisce esposizioni, stand editoriali e momenti di dialogo con gli autori. Un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale del territorio e porta nella cittadina linguaggi e temi della contemporaneità.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il fumetto come forma espressiva capace di raccontare il presente, affrontando questioni sociali, culturali e identitarie. In questo senso, FumAnti propone uno spazio aperto al confronto, in cui il segno grafico diventa strumento di riflessione.

Durante il weekend, gli spazi della Casa delle Arti ospiteranno una significativa partecipazione di editori indipendenti, illustratori, fumettisti e collettivi, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare direttamente autori e realtà editoriali.

Tra gli appuntamenti principali, i talk del pomeriggio.

Sabato 9 maggio alle ore 17:00 è previsto un incontro con Anarkikka, in collaborazione con Femminile Plurale, in dialogo con Brunella Franceschini, dedicato al rapporto tra arte e militanza nel fumetto contemporaneo.

A seguire, alle ore 18:00, il talk “Il disegno erotico femminile: una rivoluzione dello sguardo”, con Sarah Canzanella (Femmina Magazine) in dialogo con Tiziana Franceschini, che affronta il tema della rappresentazione del corpo e dello sguardo femminile nel fumetto contemporaneo.

Domenica 10 maggio alle ore 18:00 sarà invece ospite Clarrie Pope, autrice del graphic novel Welcome Home, in dialogo con Tiziana Franceschini, con il talk “Welcome Home: un fumetto contro la gentrificazione”. Il lavoro racconta la vita all’interno di un palazzo occupato e offre uno sguardo sulle trasformazioni dello spazio urbano e sulle dinamiche legate all’abitare, tra comunità e cambiamenti sociali.

Accanto agli incontri, il pubblico potrà visitare l’area esposizioni dedicata agli illustratori, gli stand di editori e fumetterie, uno spazio per i giochi da tavolo e momenti musicali, in un contesto pensato per favorire l’incontro diretto tra pubblico e operatori del settore.

FumAnti si inserisce nel percorso della Casa delle Arti come progetto volto a portare sul territorio esperienze culturali contemporanee, creando occasioni di partecipazione e confronto.

Il festival si svolgerà presso la Casa delle Arti di Allumiere il 9 e 10 maggio 2026.