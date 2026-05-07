Tolfa, Anna Maria Travagliati conquista la rassegna letteraria del "Premio Com&Te" • Terzo Binario News

Alla XVII edizione, la modella, giornalista e scrittrice tolfetana sarà ospite del terzo appuntamento per parlare del suo libro “Le luci della bellezza A chi il peccato del suo occultamento?“

Riceviamo e pubblichiamo:

Si terrà il prossimo venerdì 8 maggio, alle ore 18, presso l’Holiday Inn di Cava de’ Tirreni, il terzo appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria Premio Com&Te. Ospite del salotto letterario sarà la giornalista Anna Maria Travagliati con la pubblicazione Le luci della bellezza A chi il peccato del suo occultamento? (Armando).

L’epoca che viviamo, spinta in maniera penosa verso la ricerca di un’identità cangiante e impropria, tramite un’immersione apneica negli abissi dei social network, sta creando confusione, disagio e svuotamento interiore. La soluzione? Educazione alla bellezza. Per dare una forma più finita al concetto del bello educativo si è posta una domanda a chi ha, con la sua arte professionistica, la forza dell’esperienza: Licia Colò, Davide Rondoni, Pupi Avati, Albano Carrisi… Il libro esamina, inoltre, l’influenza che i social network esercitano e per questo tema è stato intervistato Paolo Crepet mentre, per porre la differenza tra i giovani di oggi e quelli degli anni ’60, Enrico Vanzina.

L’autrice, giornalista pubblicista e modella, è laureata con 110 e lode in Filologia moderna, e lavora presso Unioncamere occupandosi della formazione. Negli anni passati si è dedicata alla comunicazione in CEEP Italia, è stata nel comitato di redazione di Aran Agenzia, all’ufficio stampa del Dipartimento della Funzione Pubblica e ha seguito la comunicazione presso il Parlamento Europeo. Come modella ha lavorato per vari marchi, è stata testimonial per diverse campagne di solidarietà e protagonista nei fotoromanzi Grand Hotel e Nous Deux. È stata modella nelle trasmissioni Rai di Alle falde del Kilimangiaro, Domenica In, Uno mattina, Geo & Geo, Elisir, Affari tuoi, Galeno Rai Sport, Telethon, Carramba che fortuna. Affascinata dalla bellezza, intesa nel senso più aperto del termine, ha scritto questo libro dove la celebra.

A dialogare con l’autrice saranno la giornalista Carolina Milite, redattrice di Ulisse on line, e il dott. Antonello Barretta, Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania per il Ciclo integrato dei rifiuti, delle bonifiche e delle autorizzazioni ambientali e presidente della Giuria del Premio Com&Te di giornalismo. La manifestazione sarà integralmente trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Premio Com&Te https://www.facebook.com/premiocomete.

Per ogni altra informazione può essere consultato il sito www.premiocomete.it

Ingresso libero.