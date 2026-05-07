Tolfa, a Palazzo Buttaoni in mostra le borse dell'artista Wiel Katarina Jorgensrud • Terzo Binario News

Sabato e domenica nella sede dell’Accademia della Catana iniziativa in sinergia tra Comune e Centro Studi Italo Norvegese

Sabato e domenica, a Tolfa, il restaurato storico palazzo Buttaoni, in via Roma, sede dell’Accademia della catana, ospiterà un originale mostra.

“Il Centro Studi Italo Norvegese – spiega la sindaca Stefania Bentivoglio – ci propone ancora una volta una splendida collaborazione, questa volta con l’artista norvegese Katarina Wiel Jorgensrud. All’interno del progetto Borghi PNRR approderà presso l’Accademia della Catana l’artista, sia all’interno di un workshop venerdi mattina, ma soprattutto per la sua esibizione di di borse artigianali”.

“Una collaborazione che nel tempo ha portato a scambi culturali e sociali interessanti e di crescita, ma soprattutto di esclusività. Perché in fin dei conti, non molti possono vantare una esperienza norvegese nel proprio tessuto comunitario. Esperienza che andrà ad alimentare ancor di piu la percezione degli spazi di Palazzo Buttaoni che sempre piu spesso diventano luogo di promozione e formazione legato al mondo della catana”.

Ole Tolstad, responsabile del comitato culturale del Centro studi Italo-Norvegese a Tolfa, afferma: "Abbiamo un accordo Borghi con il Comune e l'Accademia della Catana per lo scambio di conoscenze sulla lavorazione della pelle e sull'artigianato, basato sulla nostra presenza a Tolfa e sul nostro desiderio di contribuire a preservare e sviluppare ulteriormente il sapere e l'artigianato legati alla borsa catana. Nel corso dello scorso anno, abbiamo proposto un elemento sami con pelle di renna e pelle di salmone. Durante il corso sulla catana di questo maggio, collaboreremo con l'artigiana norvegese Wiel Katarina Jørgensrud, che terrà un workshop con gli studenti ed esporrà le sue borse a Palazzo Buttaoni il 9 e 10 maggio. Tra i 90 membri del centro studi, molti hanno la competenza, l'ambizione e la volontà di contribuire in futuro attraverso la nostra costante presenza a Tolfa e un ampio scambio culturale".

Nella foto del titolo, Ole Tolstad mostra i vari tipi di pellame, nella sede dell'Accademia.





