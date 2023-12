Giornata nera per Civitavecchia Futsal e Santa Severa: entrambe sconfitte • Terzo Binario News

Crisi da trasferta per la Civitavecchia Futsal mentre il santa Severa non vince proprio più, non è andata affatto bene la dodicesima giornata del girone A di calcio a 5 visto che i nerazzurri sono stati superati per 4-1 dal Santa Gemma mentre i neroverdi hanno subito la sconfitta per mano del Santos con risultato finale di 4-2.

Alla Bufalotta si è giocata una partita fra due compagini che si stanno lottando una posizione per gli spareggi promozione. Ha pesato parecchio il fattore-campo. Infatti gli uomini di Umberto Di Maio sono andati in svantaggio 2-0 già nella prima metà di gara, poi Simone Mondelli ha dimezzato il distacco ma non è bastato. I romani hanno approfittato del tentativo disperato di recupero dei civitavecchiesi che esponendosi hanno concesso altre due reti.

«Il sintetico a dimensioni ridotte ci ha condizionato – ha ammesso mister Di Maio – perché al netto di due gol subiti in modo ingenuo, ogni errore si paga carissimo in spazi così ristretti. L’ultimo gol lascia il tempo che trova, visto che avevo schierato il portiere di movimento. Nel complesso il Civitavecchia non ha giocato male,loro forse hanno fatto meglio chiaramente abituati a quel contesto. Tuttavia la possibilità di tornare a casa con i punti c’era». I guai per il tecnico erano iniziati già prima dell’incontro vista la rinuncia in extremis aManuel Terzini e Lorenzo Appetecchi: «Ciò ha ridotto ulteriormente le rotazioni, che con Alessio Donati dolorante sono diventate ancora meno».

Per il Santa Severa invece un’occasione persa per accorciare le distanze in classifica. Il Santos ha segnato quattro reti chiudendo di fatto la sfida e solo due centri di Manuel Morra nel finale hanno fatto sì che il punteggio non fosse troppo rotondo per i padroni di casa. Però il problema dell’ultimo posto incombe, serve un cambio di rotta.

In classifica, nonostante il passo falso, il Civitavecchia resta vicinissimo alla zona play-off. Infatti comanda la graduatoria la Canottieri Lazio a quota 31, segue La Pisana a 27 poi c’è la Lidense a 23, Santa Gemma 22, Aranova 21 e civitavecchiesi sesti a quota 20. Il Santa Severa non lascia l’ultimo posto con 7 punti, mentre l’avversario più vicino è il Poggio Fidoni a 9. Sabato prossimo, ultima giornata di andata (mentre la prima di ritorno sarà con turno infrasettimanale il 20 dicembre): i civitavecchiesi all’Ivan Lottatori ospitano il Gap (sotto di 5 punti in classifica) mentre i santaseverini esordiscono sul sintetico dell’Uliveto di Civitavecchia contro l’Aranova, in lotta per il post-campionato.