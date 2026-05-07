"Ladispoli 2027 – Noi ci siamo”, Ladispoli Attiva incontra i cittadini • Terzo Binario News

Il Movimento Civico Ladispoli Attiva dà appuntamento a cittadini, simpatizzanti e attivisti per un importante momento di confronto e partecipazione dal titolo “Ladispoli 2027 – Noi ci siamo”, in programma sabato 9 maggio alle ore 17:00 presso il Bar Black House, in piazza della Vittoria 25 a Ladispoli.

A quasi un anno dalle prossime elezioni amministrative, l’iniziativa rappresenterà un’occasione per rilanciare l’impegno politico e civico del movimento, fare il punto sul lavoro svolto in questi anni in Consiglio comunale e sul territorio, ma soprattutto iniziare a costruire insieme una nuova idea di città.

Durante l’incontro verrà presentato il progetto politico di Ladispoli Attiva, con i temi e i punti considerati irrinunciabili per il futuro della città: partecipazione, trasparenza, ambiente, servizi, mobilità e qualità della vita.

L’evento sarà inoltre l’occasione per avviare la campagna di tesseramento del movimento, nel segno di una politica libera, indipendente e radicata nella partecipazione dei cittadini.

“Vogliamo guardare negli occhi tutte le persone che in questi anni hanno creduto nel nostro impegno e dire con forza: noi ci siamo. E vogliamo esserci insieme a chi crede che a Ladispoli sia possibile costruire un’alternativa concreta”, spiegano da Ladispoli Attiva.

L’invito è rivolto a tutte le cittadini e cittadini che vogliono contribuire a costruire il futuro della città attraverso idee, partecipazione e impegno civico.