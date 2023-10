Promuovere un brand con gli adesivi personalizzabili: consigli e idee • Terzo Binario News

Gli adesivi personalizzabili rappresentano una delle soluzioni migliori su cui si possa fare affidamento quando si ha la necessità di pubblicizzare il proprio marchio tramite la stampa online nella maniera più semplice e al tempo stesso efficace possibile. Ordinare gli adesivi è facile e per niente faticoso: non c’è neppure bisogno di uscire di casa, dal momento che l’intera procedura può essere eseguita online. La fantasia si concretizza e si trasforma in creatività, grazie a una vasta gamma di modelli che spaziano dalle proposte più costose a quelle più economiche. Quando si è alle prese con un messaggio promozionale che si desidera rendere creativo, il ricorso agli adesivi personalizzabili garantisce eccellenti risultati per una campagna promozionale di impatto. Si pensi a quale sia il potenziale di immagine per un’attività derivante da adesivi che possono essere attaccati dappertutto.

Guida all’acquisto degli adesivi personalizzati

Gli adesivi personalizzabili vantano numerose doti che li rendono ideali per una comunicazione di successo: l’elasticità, per esempio, ma anche l’agilità e l’adattabilità. Per capire meglio tali concetti, è sufficiente sapere che le etichette possono essere distribuiti come gadget, per esempio in occasione di un convegno, oppure applicate sulle vetrine di un negozio o di qualunque altra attività commerciale. Le opzioni di scelta non sono certo poche, fra adesivi trasparenti e colorati, rettangolari e quadrati, decorati con messaggi e scritte. Ecco, quindi, che il marchio può comparire su camper, camion, auto, bici e moto. Una modalità di comunicazione che risulta incisiva anche in altri contesti, come per esempio una festa privata, un matrimonio o un altro appuntamento memorabile.

Le soluzioni di StampaSi

Chi sceglie di ordinare gli adesivi personalizzabili su Stampasi.it ha la certezza di poter beneficiare di un servizio di alta qualità, grazie a cui il suo brand si rivelerà sempre più virale: il che è fondamentale nell’epoca digitale attuale. Un’idea interessante potrebbe essere, per esempio, quella di personalizzare gli adesivi attraverso l’inserimento di un codice QR di fianco al marchio che riconduca al negozio online o al sito web su cui potranno essere effettuati acquisti promozionali. Secondo una recente ricerca, gli adesivi personalizzati vengono impiegati in modo particolare da un pubblico giovanile. Nulla vieta, poi, di scegliere un hashtag che riproponga lo slogan dell’attività.

Qualche idea per farsi pubblicità

Come si può notare, c’è solo l’imbarazzo della scelta fra le tante idee che si possono mettere in pratica per farsi pubblicità. Sul sito Stampasi.it sono sufficienti pochi clic: a seconda degli adesivi personalizzabili per cui si decide di optare, è meglio utilizzare font di dimensioni maggiori, che aiutano la lettura, in abbinamento con una quantità di testo ridotta. Se è vero che lo scopo è quello di catturare l’attenzione, è auspicabile individuare un luogo in cui applicare gli adesivi sorprendente: così, si è sicuri che l’etichetta si farà notare fra le altre.

Le caratteristiche delle etichette adesive personalizzate

Sempre sul sito di Stampasi.it è presente una sezione per gli adesivi per esterno, che garantiscono una notevole longevità vista la loro capacità di resistere alle intemperie. Secondo diverse ricerche, un adesivo può durare fra i sette e i dieci anni, ma è ovvio che questo valore non è assoluto, in quanto le variabili che entrano in gioco sono molteplici: in particolare, è bene che gli adesivi vengano applicati su una superficie pulita e in maniera corretta.

Quali sono i migliori adesivi personalizzati

È davvero ampia la varietà di proposte in materia di sticker personalizzati. Ci sono, per esempio, quelli che vengono stampati in quadricromia su carta argento o bianca e che esistono in vari formati, dal chiudipacco a quello esterno. In particolare, gli adesivi in carta sono raccomandati per l’interno, mentre quelli in pvc si lasciano preferire per l’esterno. In ogni caso, con StampaSi viene garantita la massima qualità. La pellicola ecologica e trasparente è disponibile in tanti formati differenti, da quello di 21 cm a quello di 10.5. Da non perdere anche gli adesivi rotondi personalizzati, così come sono richiesti quelli quadrati. Tutti i prodotti di StampaSi, insomma, sono curati nei minimi dettagli.