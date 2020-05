A Cerveteri proseguono le donazioni da parte del mondo degli imprenditori.

“Queste foto sono di alcuni giorni fa. La nostra concittadina Emanuela Sampaolesi ha voluto fare una straordinaria donazione di generi alimentari per Cerveteri e per tutte le famiglie in difficoltà. Un gesto venuto dal cuore per la propria città! Grazie!”

Alessio Pascucci