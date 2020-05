A Cerveteri si può adottare un albero a km zero - Terzo Binario News

“Adotta un Albero a Km 0 è il nome del progetto nato dalla collaborazione tra Noinet, società di telecomunicazioni, e l’associazione L’Asino e la Luna! Due realtà legate tra loro dall’aspetto etico e che ha portato ad un obiettivo comune: la creazione di una agroforesta nella zona del belvedere di Cerveteri, la città etrusca a nord di Roma.

L’accordo, già sottoscritto, impegna l’associazione culturale a mettere a disposizione un lotto agricolo per la piantumazione di specie arboree commestibili e che, nell’insieme, andranno a comporre l’agroforesta. Dall’altra parte Noinet, la società di telecomunicazioni cerveterana, offrirà, ai propri Soci e Clienti, la possibilità di adottare un albero da piantare nel terreno dell’Associazione. Un progetto volto a compensare le emissioni di CO2 prodotte dalle centrali elettriche che forniscono l’energia necessaria al funzionamento delle singole linee Internet e di tutti i dispositivi elettronici ad esse collegate, appartenenti a Noinet.

Adotta un Albero a km 0 rappresenta il segno concreto della volontà di sostenibilità ambientale che unisce un’azienda etica e innovativa, l’Asino e la Luna, ad una sociètà di telecomunicazioni, Noinet, che ha deciso di diventare “verde” tanto da impegnarsi a far nascere un bosco! Noinet è la rete Internet della gente, dove l’utente non consuma un servizio bensì si associa ad un progetto, diventando co-proprietario della rete su cui naviga. Nella visione di Noinet c’è la convinzione etica che Internet sia un bene comune che deve restare di proprietà della gente dove tutti devono poter accedere a servizi di navigazione e comunicazione, con standard qualitativi e di sicurezza elevati e a basso costo.

La proprietà dell’infrastruttura è degli stessi Soci della cooperativa che ne decidono la strategia e la politica di gestione, capovolgendo, così, il rapporto tra cliente e gestore di telecomunicazioni. Proprio per questo, Noinet, si configura come una No-Profit-Utility che restituisce i proventi alla comunità che li ha generati, in 3 direzioni:

Potenziamento della rete e dei servizi

Creazione di posti di lavoro

Sostegno a progetti di alto valore sociale per il territorio

La missione portare INTERNET a banda larga a basso costo dappertutto cammina da sempre insieme al rispetto per l’ambiente, tanto che Noinet utilizza tecnologie di ultima generazione: fibra ottica (FTTH) e frequenze libere WiFi con antenne wireless a bassissimo impatto ambientale. Rispettando questi principi è nato il progetto Adotta un Albero a km 0 con l’associazione culturale l’Asino e la Luna. Una realtà che da circa 3 anni custodisce e si prende cura di un terreno di 4 ettari nelle campagne di Cerveteri ispirandosi alle tre etiche della Permacultura di Bill Mollison:

Cura il Pianeta Terra come se fosse un organismo;

Prenditi cura di te stesso e della tua specie;

Produci abbondanza e condividila.

Su queste basi, l’associazione, realizza corsi e incontri per sensibilizzare e coinvolgere le persone alla Permacultura, utilizzando strumenti di facilitazione e comunicazione non violenta, sia all’interno che nella rete territoriale con cui interagisce.

Il progetto Adotta un Albero a km 0 ha l’ambizione di mostrare quali belle sinergie si creano assecondando e rispettando la natura per il bene di tutti e spesso basta un gesto semplice: adotta il tuo albero! Maggiori info allo 06.56567638 www.noinet.it ; www.lasinoelaluna.it “