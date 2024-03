"La meraviglia del tutto", l'ultimo libro di Piero Angela al Rifugio degli Elfi a Cerveteri • Terzo Binario News

Un dialogo intimo e confidenziale con Massimo Polidoro

Con lui sono cresciute intere generazioni. Almeno una volta in vita nostra abbiamo trascorso una serata immersi nella spropositata cultura del più grande divulgatore culturale e scientifico che la Tv italiana abbia mai avuto.

A poco più di un anno dalla sua morte, Piero Angela torna in libreria, con quello che lui stesso definisce “l’ultimo libro che scrivo”.

Al Rifugio degli Elfi, storica attività del Centro Storico di Cerveteri, prestigioso Caffè Letterario, arriva “LA MERAVIGLIA DEL TUTTO”, un dialogo tra Piero Angela e Massimo Polidoro

La meraviglia del tutto

“Questo è probabilmente l’ultimo libro che scrivo. Non pensavo di farlo, ma poi ho riflettuto che forse ne valeva la pena. Adesso vorrei dire anch’io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso È un libro che forse voglio scrivere anche per me stesso, oltre che per i lettori.” Da tempo Piero Angela lavorava a queste pagine, frutto di un confronto – durato decenni – con il suo storico collaboratore Massimo Polidoro.

Una conversazione, è il caso di dirlo, sui massimi sistemi: l’universo, la natura, l’uomo. Si parla di scienza insomma, che lo appassionava e che era tanto bravo a divulgare. “Pensa come uno scienziato”, oltre a essere sempre stato il suo consiglio ai giovani, è anche la chiave di lettura e di comprensione del presente che viene loro offerta da questo libro. Ogni cosa della vita, ogni argomento può, anzi deve essere affrontato con la razionalità tipica del metodo scientifico.

Ma allo stesso tempo non bisogna mai perdere la curiosità, l’umiltà e il senso di meraviglia. Solo così si capisce, e si cresce.La meraviglia del tutto è una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell’uomo, questo “pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria”.

Ogni capitolo apre una porta che dà su porte successive, e la grande capacità narrativa di Angela cattura la curiosità del lettore e lo trascina nell’affascinante avventura della conoscenza.Questo libro non sarebbe stato possibile senza Massimo Polidoro, l’allievo che nel corso di trent’anni ha “interrogato” il maestro stimolandolo con le sue domande. Che sono poi le stesse che tutti noi ci facciamo.

E a cui Piero Angela risponde con la chiarezza e l’onestà intellettuale che abbiamo sempre ammirato.

Piero Angela

Piero Angela è stato giornalista, musicista e autore di innumerevoli programmi televisivi dedicati alla scienza, alla storia e all’economia, fra i quali “Quark” e “Superquark”. Ha scritto moltissimi libri, tradotti in varie lingue, sugli argomenti più diversi: dalla biologia alla psicologia, dalla fisica agli sviluppi tecnologici, dai sistemi complessi all’evoluzione umana, dall’astrofisica ai problemi ambientali. Un’opera di divulgazione della cultura scientifica che ha formato generazioni di italiani.

Tra i suoi bestseller, tutti editi da Mondadori: Ti amerò per sempre (2005), La sfida del secolo – Energia (2006), Perché dobbiamo fare più figli (2008), A cosa serve la politica? (2011), Viaggio dentro la mente (2014), Il mio lungo viaggio (2017) e Dieci cose che ho imparato (2022). Per la sua attività gli sono state conferite nove lauree honoris causa.

Massimo Polidoro

Massimo Polidoro è giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger. Da sempre interessato allo studio delle pseudoscienze e delle credenze umane, ha partecipato con Piero Angela alla fondazione del CICAP. Autore di moltissimi libri, insegna al Politecnico di Milano e all’Università di Padova, è stato Visiting Associate all’Università di Harvard ed è invitato a tenere conferenze in tutto il mondo.