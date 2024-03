“Choco Italia” fa tappa a Roma: tre giorni di dolcezze all’Eur • Terzo Binario News

“Choco Italia” fa tappa a Roma: tre giorni di dolcezze all’Eur

Sarà Viale Europa, in zona Eur, ad accogliere la terza tappa del tour di Choco Italia per il 2024. In programma a Roma dall’8 al 10 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, l’iniziativa sarà ad ingresso libero e gratuito.

La Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia proporrà un fine settimana all’insegna del Made in Italy e delle piccole produzioni di eccellenza che contraddistinguono l’artigianato nazionale.

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, in collaborazione con l’Associazione Roma Duemila Eventi, l’evento ha il patrocinio del IX Municipio Roma Eur, grazie al presidente Titti Di Salvo e all’assessore alle attività produttive Augusto Gregori, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Numerosi gli eventi che caratterizzeranno questa tappa romana, tra cui quelli degli artisti di Circolì. Venerdì 8 marzo saranno distribuite mimose a tutte le donne presenti e sarà possibile assistere allo spettacolo del trampoliere alle ore 11 e dopo le 16, mentre alle ore 18 sarà la volta del Mangiafuoco. A mezzogiorno e alle ore 17 si terrà l’esibizione di un musicista al pianoforte.

Sabato 9 marzo, alle ore 11 e alle ore 17, due musicisti allieteranno il pubblico con la tromba ed il sax, mentre i più piccoli saranno attratti dal giocoliere e dalle bolle di sapone.

Domenica 10 marzo, alle ore 11 e alle ore 17, ancora un concerto con tromba e sax, mentre il giocoliere si esibirà sia alle ore 11 che alle ore 16.

Choco Italia tour eur

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

La Sana Merenda, iniziativa solidale e salutare, in ogni tappa propone ai visitatori del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Grazie alla collaborazione con i panificatori locali, non solo intende promuovere merende di qualità, ma anche sostenere le associazioni locali impegnate in progetti sociali e culturali. In questa tappa il contributo andrà alla Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Una delle iniziative che caratterizza Choco Italia è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, aperta tutti giorni dalle ore 10 alle ore 21:30. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. È la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

I prodotti di Choco Italia

Numerose le regioni, in particolare del centro sud Italia e del Lazio, presenti con i loro prodotti a Choco Italia. In questa tappa non mancheranno i dolci della tradizione laziale ma anche la liquirizia di Rossano Calabro, tal quale e in versione liquore.

Cremini e cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti proveniente dalla Campania. Caramelle e lecca lecca di un’azienda romana si affiancheranno ai dolci della tradizione partenopea, ma anche a crepes, ciambelle, donuts e graffe realizzate live. Per la gioia di piccini e grandi saranno disponibili anche le fragole fresche con il cioccolato, il salame di cioccolato porzionato, nocciolati, cremini e dragees.

Intera, spalmabile o in pasta, la nocciola di Giffoni IGP sarà protagonista anche di un delizioso croccante preparato al momento. Da Capaccio Paestum arriverà un’azienda che porterà con sé miele biologico in vari gusti, mentre saranno ben due i liquorifici campani presenti: da Ottaviano (NA) e da San Cipriano Picentino (SA) sarà possibile passare dai prodotti della tradizione alle novità alla canapa.

Da Campobasso un’azienda di cioccolato artigianale e, se si parla di cioccolato, sempre presente anche la tradizione perugina in moltissimi gusti e varianti. Pugliesi, invece, i biscotti, mentre dalla Sicilia arriveranno cioccolato, cannoli, cassate, pasta di mandorla, pistacchi, waffelini e il cioccolato di Modica. Inimitabili i cioccolatini ai pistacchi di produzione esclusivamente artigianale, ma non mancheranno nemmeno torroni e croccanti realizzati in loco con mandorle, pistacchi e nocciole.